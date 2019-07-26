По делу о взятке задержан районный начальник МЧС Петербурга

В Санкт-Петербурге задержан и отправлен под домашний арест сотрудник ГУ МЧС Николай Васильев. Его подозревают в получении особо крупной взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 26 июля Смольнинский суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем и просило следствие.

По версии правоохранителей, 24 июля начальник Невского отдела управления гражданской защиты МЧС Петербурга потребовал взятку от представителя фирмы «Спецстрой ГО». Она готовила акты об исключении из реестра ГО и ЧС пришедших в негодность защитных сооружений, принадлежащих компании «Газпромнефть-Аэро» и Октябрьскому электровагоноремонтному заводу. Свои услуги по согласованию актов Васильев якобы оценил в 2 млн рублей.

Сотрудника МЧС задержали 24 июля на Московском вокзале после того, как представитель фирмы передал посреднику вымогаемую сумму.

Под домашний арест Васильев отправлен до 23 сентября.