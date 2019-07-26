«Водонапорные башни могут летать». Илон Маск показал «прыжок» прототипа новейшего межпланетного корабля

Руководитель компании SpaceX продемонстрировал прототип ракеты Starship, которая может начать летать уже со следующего года.

«Полет Starhopper был успешен. Водонапорные башни могут летать», – написал 26 июля Илон Маск в своем твиттере, выложив видео с дрона.

Прототип ракеты для межпланетных пилотируемых полетов, получивший имя Starhopper, совершил вертикальный взлет в деревне Бока-Чика штата Техас. Он поднялся на 20 метров над уровнем земли, а затем вернулся назад.

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«Этот конкретный «прыжок» – лишь часть серии тестов, разработанных для того, чтобы как можно быстрее раздвинуть границы для транспортного средства»,- приводит комментарий компании SpaceX издание Wired.

SpaceX планирует провести эксперимент с вертикальным полетом Starhopper на высоту 200 метров через несколько недель.

Напомним, что SpaceX намерен использовать космический корабль Starship для запуска для своих интернет-спутников Starlink, а также в качестве грузового перевозчика. Федеральное авиационное управление США уже выдало SpaceX разрешение на проведение «неограниченного количества полетов» Starship со следующего года. Тестовый прототип Starhopper имеет такой же диаметр, как и Starship, однако ее длина меньше.