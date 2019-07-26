«Как корова языком слизнула». Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных публикаций о себе

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что нашел заказчика негативных публикаций о себе в СМИ и телеграм-каналах. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на «Интерфакс», об этом чиновник заявил на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации, ЦНИИмаша.

«Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое в телеграм-каналах, в прессе и так далее. Но не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула — и все исчезло, все такого рода публикации», — сказал Рогозин.

Правда, имя заказчика он называть не стал. По заверениям главы Роскосмоса, с ним якобы сводили личные счеты из-за того, что он «занимался борьбой с коррупцией в космической отрасли». На негативные публикации, по данным Рогозина, потратили около 2 млн долларов.

Напомним, еще весной 2019-го глава госкорпорации пожаловался в полицию на «порочащие его честь и достоинство» публикации.