Ёлкам быть. УФАС признало жалобу на торги по новогоднему оформлению частично обоснованной, но не стало выдавать предписание

Комиссия петербургского УФАС России 26 июля рассмотрела жалобы на действия СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» при проведении закупок на новогоднее оформление Северной столицы.

Как ранее сообщала «Фонтанка», УФАС приостановило аукционы на оформление Петербурга елями и световыми композициями на сумму 31,5 млн рублей после жалобы челябинской компании «Универсал». Заказчик, в нарушение закона о контрактной системе, установил требования к показателям товаров, которые могут быть известны только после проведения дополнительных испытаний. В частности, необходимо указать «удлинение при разрыве в продольном и поперечном направлении пленок двух видов».

Заслушав представителей сторон и изучив доводы жалоб, комиссия антимонопольного органа признала жалобу на первый аукцион необоснованной, на второй частично обоснованной. Но поскольку заявителю не удалось доказать, что выявленное нарушение повлияло на результаты закупки, комиссия решила предписание не выдавать. На оба аукциона подано по три заявки.