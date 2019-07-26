Петербуржцы рванули в Финляндию. На жаре в пробке на границе стоит сотня машин

Оптимистичный прогноз погоды на выходные заставил петербуржцев быстрее закончить рабочую неделю и отправиться в Финляндию уже утром в пятницу, 26 июля.

По данным портала nagranitse.ru и приложения Granitsa Online, на МАПП «Торфяновка» в очереди перед паспортным контролем стоит около сотни машин, время ожидания составляет примерно час.

В «Брусничном» утром автомобилисты ждали два часа, сейчас туристы томятся в пробке полчаса.

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Чуть больше загружен МАПП «Светогорск» – в Иматру можно приехать за 40 минут.

Как правило, на границе с Финляндией часы пик перед выходными приходятся на вечер пятницы.

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