15 несостоявшихся кандидатов в депутаты попали под административное расследование. Москвичей просят к ним не прислушиваться

Столичная прокуратура начала административное расследование в отношении несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых считают организаторами предстоящего несанкционированного митинга. Об этом сообщается на сайте ведомства 26 июля.

Подчёркивается, что запланированное на 27 июля массовое публичное мероприятие не согласовано, а выбранное место (у здания правительства Москвы) якобы не позволяет обеспечить безопасность участников. В список организаторов включили 15 человек, в том числе не получившего регистрацию в кандидаты Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, у которых накануне прошли обыски.

Кроме того, организатором названа юрист ФБК Любовь Соболь, голодовку которой в здании Мосизбиркома прервали выносом на диване, якобы заражённом паразитами.

В прокуратуре отметили, что ранее потенциальных кандидатов просили не нарушать законодательства, но предупреждения были проигнорированы. На это ответили административным расследованием, статья КоАП не уточняется.

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Протестную акцию самовыдвиженцы, не зарегистрированные кандидатами в депутаты Мосгордумы, анонсировали на субботу. Оппозиционер Алексей Навальный уже получил 30 суток административного ареста за агитацию масс.