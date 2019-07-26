Строители ЖК «Солнечный город» получили награды за профессионализм

«Петербургская Недвижимость»

Вчера, 25 июля, в петербургском Дворце труда награждали лучших специалистов строительных профессий, организаций и руководителей строительных компаний Санкт-Петербурга. Мероприятие организовало «Национальное объединение строителей» при поддержке правительства города.

Генеральный директор Setl City Илья Еременко награжден за личный вклад в повышение престижа рабочих профессий. А жилой комплекс «Солнечный город» организаторы отметили за профессиональное мастерство сотрудников Setl Group.

Среднеэтажный проект «Солнечный город» реализуется в Красносельском районе города и отличается лаконичным европейским стилем. Часть кварталов проекта уже полностью благоустроена и заселена. В уютных дворах высажены деревья, сделаны аккуратные газоны, подготовлены детские площадки с безопасным покрытием и спортивные зоны с тренажерами для занятий на открытом воздухе.

Прогуляться с друзьями и отдохнуть можно в благоустроенном парке площадью 50 тыс. кв. м, который холдинг создал специально для своего жилого комплекса. Это первый в городе парковый проект такого масштаба, созданный за счет частных средств. Согласно задумке дизайнеров, внутреннее пространство парка разделили на разные тематические зоны: игровую – с яркими разновозрастными детскими площадками, спортивную, прогулочную, зоны отдыха. Смонтировано оборудование футбольного стадиона с трибунами, волейбольной и баскетбольной площадки. Огорожена площадка для дрессировки собак. На территории парка проложены пешеходные дорожки, высажены различные деревья и кустарники.

Через несколько лет рядом с парком будет сформирован настоящий рекреационный кластер. Прогулявшись по зеленым дорожкам, жители «Солнечного города» смогут отправиться за покупками или зайти за чашечкой кофе и ароматной выпечкой в торгово-развлекательный центр. Его Setl Group возводит уже сейчас, а завершить строительство планирует в начале 2021 года. Проектом предусмотрены современные вентилируемые фасады, а в атриумах – витражные системы с остеклением в уровень пола. Перемещаться между подземным этажом и помещениями торгового комплекса можно будет на лифте.

Проект «Солнечный город» уже обеспечен социальными объектами. Общеобразовательная школа на 1375 мест c двумя бассейнами и 2 детских сада на 220 мест каждый с бассейнами находятся прямо во дворе. Они открыты и принимают ребят. А Setl Group продолжает строить третий детский сад и еще одну школу для маленьких жителей проекта.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»