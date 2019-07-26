Петербуржец накормил уток пистолетом

Любовь к птицам подвела жителя Северной столицы. При кормлении уток он очутился в водоеме, из которого выбрался без личного оружия.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), около полудня 25 июля в полицию с заявлением обратился 56-летний местный житель, сотрудник финансово-промышленной группы. Он поведал такую историю: вечером 18 июля петербуржец кормил уток в парке культуры им. Бабушкина на «Ломоносовской». Потеряв в процессе кормления равновесие, он упал в пруд. Когда вылез на берег, то не увидел кобуры с травматической «Осой». Поиски в водоеме результатов не дали. Мужчина попросил зафиксировать факт утраты оружия.

В ГУ МВД по городу и области сообщили, что проверяют слова неравнодушного к братьям меньшим.