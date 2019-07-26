ГК «Полис Групп» вывела на рынок больший объем предложения в 2019 году

ГК «Полис Групп»

По итогам первого полугодия 2019 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов в продажу вышло 2,1 млн кв. м жилой недвижимости, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит КоммерсантЪ со ссылкой на исследование Knight Frank St. Petersburg.

По данным аналитиков, основное количество нового продолжения вышло в продажу в городской черте Петербурга, при этом более 90% из них — пришлось на проекты массового спроса, который обеспечили ТОП-4 девелопера, в числе которых и ГК «Полис Групп».

Напомним, в мае 2019 года девелопер вывел в продажу финальную 4 очередь ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.

«Приморский район сегодня лидер по количеству запросов от покупателей. Этому есть объяснение: район развивается со стремительной скоростью – открываются новые станции метрополитена, проектируются магистрали, благоустраиваются парки, строятся детские и школы», – отметила директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Общая площадь жилья в 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском» составила 62 445 кв. м – всего семь секций (№1-7) высотой 11-24 этажа на 2 064 квартиры. В домах представлены студии (в том числе с 2-мя окнами), 1, 2, 3-комнатные квартиры, а также формата «евро». Стоимость начинается от 2,1 млн рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров.

В рамках проекта будет построена социальная и коммерческая инфраструктура. Необходимые помещения коммерческие расположатся на первых этажах. Для жильцов будет возведен отдельно стоящий паркинг на 2010 автомобилей, 3 детских сада и школа на 550 мест. Окончание строительства – 4 квартал 2021 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/