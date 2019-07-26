Число заявлений о секс-преступлениях в Финляндии выросло на 16%. Более четверти подозреваемых - иностранцы

Рост количества обращений в полицию Финляндии по поводу сексуальных преступлений в первом полугодии 2019-го составил 16%. Об этом 26 июля сообщает полиция страны.

Как утверждает ведомство, речь идёт именно об увеличении числа заявлений, а не самих преступлений. Люди стали чаще говорить о случившемся.

В 67% случаев подозреваемый известен. Из всего числа предполагаемых преступников каждый четвёртый (28%) – иностранный гражданин, причём доля совершённых приезжими преступлений выросла в сравнении с прошлым годом на 6%. При этом в полиции отмечают, что зачастую один и тот же человек может быть фигурантом сразу в нескольких эпизодах.

Согласно статистике за первое полугодие, число изнасилований, совершённых иностранцами, выросло на 20%, причём в общей статистике в каждом втором случае (48%) насильник – гражданин другой страны. В 68% случаев пострадавшая сторона – тоже иностранец.

По словам комиссара Национальной полиции Сеппо Колехмайнена, "есть тенденция к концентрации проблем с безопасностью внутри небольшой группы населения и в определенных районах".