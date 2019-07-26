Телеканал RT оштрафовали в Великобритании на 250 тысяч долларов за «недостаточную беспристрастность»

Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom назначил штраф в 250 тыс. долларов телеканалу RT (ранее Russia Today) за «несоблюдение правил вещания». Об этом говорится в сообщении регулятора от 25 июля.

По мнению Ofcom, телеканал «пристрастно» освещал ситуацию на Украине и в Сирии, а также дело об отравлении Скрипалей в Великобритании. Всего нарушения за 2018 год регулятор обнаружил в семи программах издания.

Пресс-служба RT уже заявила, что решение Ofcom является «возмутительным» и принято до решения суда.

«Сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию — в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», — подчеркнули представители телеканала.

RT пытается в суде оспорить действия Ofcom.