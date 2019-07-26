Десятилетний мальчик в Китае нашел яйца динозавров

Любитель динозавров школьник Чжан Янчжэ из города Хэюань сделал уникальную находку – окаменелые яйца, которым может быть около 66 миллионов лет.

«Ученик третьего класса рассказал, что он нашел «странный камень», но понял, что это может быть яйцо динозавра. Эксперты подтвердили его догадку. Поблизости нашли еще 10 яиц», – об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на репортаж радиотелевизионной компании «Хэюань».

Чжан Янчжэ, по словам его матери, любит читать про динозавров и неоднократно бывал в палеонтологическом музее. Необычную находку он сделал на берегу реки Дунцзян, после чего обратился в музей Heyuan Dinosaur Museum. Специалисты подтвердили догадку, заметив, что сделать находку мальчику помогло наводнение, которое размыло землю. Именно почва и подземные течения позволили сохранить яйца. Всего было обнаружено 11 яиц позднего мелового периода диаметром в 9 сантиметров.

Это уже не первый раз, когда в районе Хэюань находят яйца и кости динозавров.

Скриншот с сайта mp.weixin.qq.com