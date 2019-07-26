Петербургский избирком рассмотрел почти четыреста жалоб на муниципальные выборы. И удовлетворил две трети из них

Петербургская избирательная комиссия удовлетворила 242 жалобы кандидатов, которых не допустили до участия в муниципальных выборах. Еще 147 жалоб остались без удовлетворения, сообщили 26 июля в Горизбиркоме.

При этом только 58 кандидатов петербургская комиссия, отменив незаконный недопуск до выборов, зарегистрировала сама. В большинстве случаев дела отправляют обратно в муниципальные избиркомы с требованием их пересмотреть. В такой ситуации кандидатам не всегда удается восстановить свои права. Муниципальные ИКМО идут на разные ухищрения: например, сперва отказывают в регистрации, а потом все-таки регистрируют (хотя отменять собственные решения права не имеют), тем самым облегчая другим кандидатам задачу снять оппозиционеров с выборов через суд.

Петербургские суды уже приняли к рассмотрению около трехсот исков и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся работы муниципальных избиркомов. Городской суд зарегистрировал 13 исковых заявлений к Горизбиркому.