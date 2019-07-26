Ак Барс Банк упростил условия безлимитного доступа в VIP-залы аэропортов

Ак Барс Банк обновил условия пакета услуг «Ак Барс Premium». По новым правилам клиенты банка и сопровождающие их лица могут посещать бизнес-залы аэропортов 140 стран безлимитное количество раз на более доступных условиях.

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Обновление также коснулось банковской карты – она автоматически подключается к программе лояльности «Универсальные мили», и клиент начинает сразу копить мили, которые потом можно потратить на путешествие.

Карта Priority Pass Ак Барс Банка, которая входит в пакет «Ак Барс Premium», позволяет получить на базовых условиях 12 проходов в год в залы ожидания аэропортов повышенной комфортности с бесплатными закусками и напитками, безлимитным интернетом и другими бонусами. Чтобы получить возможность посещать эти залы неограниченное количество раз, клиентам нужно иметь на карточном счете не снижаемый остаток более 500 000 рублей в месяц и оплачивать товары с помощью банковских карт пакета «Ак Барс Premium» на сумму более 300 000 рублей в месяц.

По программе лояльности «Универсальные мили» клиенты получают повышенные бонусы за операции по картам: 5 миль за каждые 100 рублей в чеке при обороте более 60 000 рублей в месяц или 2 мили за каждые потраченные по карте 100 рублей при ежемесячном обороте до 60 000 рублей. Новым клиентам начисляется 500 приветственных универсальных миль* на каждую карту, выпущенную в рамках пакета «Ак Барс Premium». Накопленные мили можно потратить на покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование гостиниц. Подробная информация доступна по ссылке.

Кроме этого пакет «Ак Барс Premium» предоставляет комплекс дополнительных услуг повышенного качества:

• Банковский сервис

• Консьерж-сервис 24/7

• Юридическая поддержка

• Страхование при выезде за рубеж

Ознакомиться с полным списком услуг пакета «Ак Барс Premium» и оставить заявку на оформление можно по ссылке.

*за первую операцию по платежной карте

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