Обязательную выдачу новых автомобильных номеров отложили на год. Чтобы не списывать старые

Обязательное применение нового ГОСТа по госномерам для автомобилей и мотоциклов отложили на год. В ГИБДД и Минсельхозе пожаловались, что иначе придется списывать накопившиеся запасы номеров старого образца.

ГОСТ, вводящий новые типы госномеров для транспортных средств, должен был вступить в силу 4 августа. Однако, как сообщает 26 июля газета «КоммерсантЪ», Госавтоинспекция и Минсельхоз РФ обратились в Росстандарт с просьбой перенести обязательное применение нового стандарта еще на год, потому что на складах ведомств скопилось много неиспользованных номеров старого образца, и их пришлось бы просто списать в утиль.

В Росстандарте пошли навстречу, и, по приказу ведомства, ГОСТ Р 50577 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» от 1993 года продолжит действовать и еще год сможет применяться одновременно с новым стандартом от 2018-го. То есть ведомства продолжат выдавать старые госномера, а те, кто хочет получить новые, смогут заказать их у частных фирм, с 4 августа – на законных основаниях.

ГОСТ 2018 года вводит десять типов регистрационных знаков, в том числе появятся номера уменьшенного размера для мотоциклов и мопедов. Особые номера предусмотрены также для японских и американских машин.

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Первоначально новый стандарт должен был вступить в силу 1 января 2019 года, однако ГИБДД попросила Росстандарт перенести срок на 4 августа. В ведомстве аргументировали это тем, что еще осенью заключили контракты на поставку старых номеров и пока не могут заказывать новые, ведь ГОСТ еще не вступил в силу.

Теперь же в ГИБДД сообщают о накопившемся запасе номеров, на которые уже были потрачены средства. По информации издания, это где-то 100 тысяч номерных знаков. С такой же проблемой столкнулись и в Минсельхозе: в Гостехнадзоре, где регистрируют сельхозтехнику, тоже накопился запас номеров. В ведомстве отмечают, что за год успеют его исчерпать.

А вот изготовители номеров, поставляющие их в ГИБДД, предложение не оценили, ведь они уже закупили дорогостоящее оборудование для печати номеров нового образца, и на одних частных заказах оно не окупится.