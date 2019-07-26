Свод Нотр-Дама может обвалиться из-за аномальной жары в Париже

Отвечающий за реставрацию исторических монументов Франции архитектор предупредил об опасности жары для поврежденного огнем собора Парижской Богоматери.

«Через сто дней [после пожара] жара ослабляет структуру. Таким образом, риск дальнейшего обрушения увеличивается, так как вся структура собора еще не до конца стабилизирована», – сообщает 26 июля издание Le Figaro со ссылкой на архитектора Филиппа Вильнев.

По его словам, особую опасность представляет утрата прочности в стыках и каменной кладке, которая может быть вызвана испарением впитавшейся в конструкцию воды. Все реставрационные работы в Нотр-Даме были прекращены из-за жары.

Накануне во французской столице был установлен температурной рекорд в 42,6 градуса Цельсия.