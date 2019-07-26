«Аквилон Инвест» открывает новый офис продаж в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» объявил о переезде петербургского отдела продаж в новый офис. С 28 июля специалисты отдела продаж начнут работать по адресу Московский проспект, 73, корпус 6, в одной минуте ходьбы от станции метро «Фрунзенская».

Новый офис будет находиться по соседству со строящимся жилым кварталом бизнес-класса Promenade и неподалеку от ЖК «ARTквартал.Аквилон». Таким образом, клиенты холдинга смогут не только получить подробную консультацию менеджеров, но и взглянуть на строительные площадки, чтобы оценить темпы и качество работ.

«Мы считаем, что ничто лучше не представит строительную компанию, как ее объекты. Расположение нового офиса продаж позволит наглядно продемонстрировать каждому клиенту наш подход к строительству, высокие темпы работ и качество, – отмечает Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». – Мы «от и до» продумали дизайн нашего нового офиса и сделали стильное пространство, в котором будет еще комфортнее выбрать квартиру своей мечты. Еще удобнее стало и расположение: офис находится всего в минуте ходьбы от метро «Фрунзенская».

Ежедневно в офисе будет работать ипотечный центр. Получить исчерпывающую информацию по всем предложениям партнеров можно будет в одном месте. Специалисты помогут выбрать наиболее комфортные условия, рассчитать платежи и подать заявку в банк.

Для семейных клиентов предусмотрен детский уголок с игрушками, столом и доской для рисования, телевизором. Малыши смогут найти себе занятие по душе, а взрослые тем временем – спокойно выбрать квартиру.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru