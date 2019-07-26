Лукашенко похвалился своим рейтингом в России. Рвать братские отношения он не хочет «ни за какие деньги»

Минск настроен на добрые отношения с Западной Европой и США, но не готов для этого поступиться связями с «нашей Россией». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Приоритеты Лукашенко расставил на встрече с главой министерства иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, которая проходит в Минске 26 июля. По словам президента, в Белоруссии понимают, что такое Евросоюз и Америка, но «ни в коем случае никогда не станут рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией».

Он подчеркнул, что «наша Россия и наши люди» отвечают его народу взаимным уважением и всегда подставят плечо в трудную минуту, а рейтинг самого Лукашенко перевалил «за 60%» в РФ.

Президент попросил главу МИД Латвии не слушать «рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы» и заверил, что ради братской Москвы жертвовать принципиальными интересами своей страны не будет.

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«Вы можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно», – цитирует Лукашенко РИА Новости.

Несколько дней назад Россельхознадзор принял решение снять введенный в апреле запрет на импорт яблок из соседней страны после проверки поставщиков. Произошло это после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге.