Услуги почтовых отделений в Мурино станут доступнее

В Мурино появится еще одно полноценное отделение «Почты России». Жители Всеволожского района испытывают проблемы из-за недостатка почтовых отделений.

ООО «Альянс»

Этой проблеме было посвящено специальное совещание, которое 3 июля 2019 года провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Кроме руководства регионального подразделения «Почты России», на совещании присутствовали главы Всеволожского района и муниципалитетов, а также руководители профильных комитетов.

ФГУП «Почта России» и ООО «Альянс» заключили соглашение о строительстве нового отделения почтовой связи на бульваре Менделеева в Мурино. В специализированном здании площадью более 200 квадратных метров будут оказывать полный спектр услуг почтовой связи, включая выплаты пенсий и социальных пособий, что весьма актуально для населения этого активно развивающегося района. По площади это отделение станет одним из самых крупных на территории Мурино.

Вопрос об открытии дополнительных почтовых отделений в новых районах, и в частности, в Мурино, стоит особенно остро – напряженная ситуация вызвана несколькими факторами. Новые территории быстро развиваются и застраиваются новым жильем, население стабильно увеличивается, а отсюда и растущий спрос на услуги почтовых отделений – получение переводов, пособий, пенсий, не говоря уже о получении и отправке посылок, бандеролей, писем. Из-за нехватки почтовых отделений постоянной картиной стали огромные очереди, местные жители тратят время и нервы и очень недовольны ситуацией в целом. Отделения в Мурино работают на улицах Авиаторов Балтики, Оборонной и Центральной, на шоссе в Лаврики, на бульваре Менделеева, но этого было недостаточно. Сегодня эту проблему пытаются решить. Так, местные муниципальные образования рассматривают все возможные варианты для размещения дополнительных почтовых отделений.

ФГУП «Почта России» уже к концу этого года планирует открыть новое почтовое отделение, обеспечив жителей района полным технологическим циклом производства почтовых услуг. Новое отделение возьмет на себя обслуживание близлежащих адресов и разгрузит другие переполненные почтовые офисы обслуживания. Электронная очередь, оптимизация работы и внедрение новых технологий также помогут улучшить почтовый сервис в новом районе. Планы по расширению почтовой сети местные власти совместно с «Почтой России» озвучивали давно, и бизнес помогает ускорить их реализацию.

Это уже не первый пример, когда частный инвестор по договоренности с органами власти берет на себя развитие инфраструктуры на застраиваемой территории для комфорта будущих жителей.

С появлением еще одного почтового офиса, повседневные услуги «Почты России» для жителей Мурино станут доступнее.