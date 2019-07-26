«Торг состоялся». Приставы подманили картошкой безответственную должницу

В Петрозаводске судебным приставам пришлось пойти на ухищрения, чтобы поймать женщину, задолжавшую по кредитам, алиментам и коммунальным платежам более миллиона рублей. Об этом сообщили в УФССП Карелии.

Приставы описали сложности, с которыми столкнулись, — женщину вовсе не волновало, что за ней числится долг в миллион. «Это обстоятельство совсем не огорчает должницу, которая как не работала, так и не работает, как вела асоциальный образ жизни, так и продолжает его придерживаться», – говорится в сообщении УФССП.

Жила должница в муниципальной комнате на содержании у сожителя, никакого имущества за ней не числилось. Когда ее объявили в розыск, женщина начала скрываться от приставов. После чего они и провели оригинальную спецоперацию.

«В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должница разместила объявление на одном из информационных сайтов о том, что она готова обменять старый кнопочный мобильный телефон Nokia на два пакета с продуктами. В объявлении был указан ее номер телефона. Судебные приставы созвонились с ней и предложили вместо двух продуктовых пакетов мешок картошки. Торг состоялся, должница назначила встречу по адресу ее фактического проживания. Разыскники приехали в условленное место, но без картошки, чем очень огорчили должницу», – описали ход своих действий приставы.

На женщину составили протокол об административном правонарушении, теперь решение за судом. Кроме того, должницу могут привлечь и к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).