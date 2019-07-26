Петербургский Science Fest 2019 пройдет на пяти площадках

Фото: Андрей Уваров

17 и 18 августа в Санкт-Петербурге состоится ежегодный научный фестиваль Science Fest (18+), где ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться знаниями и проводить яркие перфомансы.

Фестиваль проведут на пяти городских площадках: в Yota Lab, «Планетарии 1», «Люмьер-Холле», Музее РЖД и ArtTechSpace.

В насыщенную программу Science Fest включили выступления более 70 спикеров и 15 арт-перфомансов современных медиа-художников. Также гости увидят презентацию беспилотных автомобилей, 2000 кв.м art&science инсталляций, танцы огромных промышленных роботов, соревнования классических и электронных оркестров, выставочные зоны с современными разработками в области робототехники и искусственного интеллекта.

В рамках блока Fashion Tech представят инновации в сфере моды: AR/VR-технологии для рынка одежды, 3D-печать обуви и одежды, искусственный интеллект в fashion-индустрии, виртуальные примерочные и fashion-показы.

Завершится фестиваль вечеринкой в «Планетарии 1», стены которого превратят в гигантский виртуальный танцпол. С помощью новейшей технологии I DANCE на куполе будут транслировать выступления персонажей современной поп-культуры в формате 3D.

Среди хэдлайнеров фестиваля заявлены: Вивиана Фафоне (доцент кафедры астрономии и астрофизики Римского университета Tor Vergata), Марика Бранкези (член коллаборации «Дева» и президент комиссии Гравитационно-волновой астрофизики Международного астрономического союза), Ян Хармс (доцент в Научном институте Гран Сассо), Томас Краупе (директор гамбургского планетария), Пьер Жинер (художник, куратор, сценограф), Александр Крайнов (руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта «Яндекса») и Ирина Шрайбер (ученый, действующий член международных коллабораций CDF и CMS).

«Ежегодно мы проводим фестиваль Science Fest для развития и популяризации науки и современного искусства. Основная цель проекта — создать площадку для обмена опытом, знаниями и идеями в сфере науки и новых технологий. Каждый гость сможет познакомиться с передовыми исследованиями и разработками, получить уникальные знания от экспертов научного мира, познакомиться с единомышленниками и просто интересно и с пользой провести время», — сообщает Евгений Гудов, основатель Science Fest и Yota Lab.

Адрес: наб. Обводного канала, 74 лит. X.

Подробности на сайте: https://www.science-fest.ru/

СПРАВКА

Yota Lab – открытая лаборатория для технологий и людей. Суть проекта – сделать путь создания новых продуктов понятным и открытым от идеи до реализации.

Планетарий 1 – один из крупнейших в мире планетариев, расположен в Санкт-Петербурге, создан командой энтузиастов в здании старинного газгольдера, памятника архитектуры 19 века, с использование современных технологий и отечественных разработок.