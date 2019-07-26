Объем инвестиций в Петербурге сократился в три раза. Виновата отмена долевого строительства и нехватка качественных активов

В первой половине 2019 года совокупный объем инвестиций на рынке Петербурга составил 172 млн долларов, что в три раза ниже, чем за аналогичный период в 2018 году, подсчитали в международной консалтинговой компании Colliers International. Исследование опубликовано 26 июля.

По данным компании, положительную динамику продемонстрировали только вложения в покупку земельных участков под коммерческий девелопмент, объем которых вырос в три раза, до 15 млн долларов.

По данным компании, одной из причин снижения общего объема инвестиций стало сокращение в 2,5 раза вложений в участки под жилье – до 100 млн долларов. В преддверии ввода в действие поправок к 214-ФЗ девелоперы с запасом пополняли свои земельные банки в 2017–2018 гг., и последующий спад был прогнозируемым, отмечают в Colliers International. Сдерживающим фактором стала также нехватка качественных активов в Петербурге на продажу.

Общий объем сделок с землей составил 115 млн долларов. В сфере коммерческого девелопмента новые участки приобретались преимущественно под строительство складской и индустриальной недвижимости.

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Объем сделок по приобретению коммерческой недвижимости достиг 57 млн долларов. Самым крупным приобретением в офисном секторе стала покупка холдингом «Империя» бизнес-центра на Большой Морской ул., 30.

По мнению Андрея Косарева, генерального директора Colliers International в Санкт-Петербурге, второе полугодие будет более результативным, а совокупный годовой объем инвестиций в Петербурге приблизится к 500-550 млн долларов. «Интерес для вложений представляют объекты под реконструкцию или реновацию, расположенные в центральных и околоцентральных районах города. При сравнительно невысокой цене приобретения, за счёт профессиональной концепции и эффективного управления, инвестиции в такие объекты могут обеспечить высокую доходность, в особенности – в офисном сегменте», – сказал он.