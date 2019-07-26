Мужчина открыл стрельбу в Лос-Анджелесе «без очевидных мотивов». Четыре человека погибли

Молодой человек застрелил своих родственников на юге Калифорнии, после чего отправился гулять по городу с оружием. Полиция считает, что у злоумышленника «нет очевидных мотивов».

«Джерри Дин Зарагоса, 26 лет, убил своего отца и брата в их же доме, смертельно ранил знакомую на заправочной станции, а затем застрелил человека на автобусной остановке, который позже умер», – сообщает 26 июля CNN со ссылкой на полицию.

Капитан полиции Уильям Хейс рассказал о задержании молодого человека. На данный момент следователи не видят мотива для убийства людей. По словам Хейса, в ночь на 26 июля Джерри Зарагоса в районе парка Канога убил отца и брата, после чего ранил свою мать.

Молодой человек ночью отправился на заправку в Северном Голливуде, где открыл стрельбу по работникам станции. Женщина, которую он знал, умерла в больнице, а мужчина был тяжело ранен. Затем Зарагоса пошел в район Ван-Найс, где предпринял попытку ограбления банкомата, после чего открыл стрельбу на автобусной остановке.

Полиция задержала молодого человека с пистолетом в руке через несколько часов после первого убийства.