Набережную Фонтанки ограничат для ремонта, первый этап продлится до 19 августа

С 27 июля на три недели в центре Петербурга ограничат движение по нечетной стороне набережной Фонтанки. Ремонтировать будут тротуарную часть, и ограничения коснутся крайней правой полосы дороги.

Как сообщает 26 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке нечетной стороны набережной Фонтанки от площади Ломоносова до Лештукова моста. Первый этап продлится до 19 августа, после чего определят новые сроки ограничений.

Работы выполнит АО «Стройинвест». Подрядчик отреставрирует, а где необходимо – заменит тротуарные плиты, приведет в порядок перильное ограждение, восстановит гранитные тумбы и карнизные плиты. Стоимость работ составляет 39,5 миллионов рублей.

Помимо этого, с 27 по 28 июля и с 3 по 4 августа будет ограничено движение по улице Седова от улицы Дудко до Железнодорожного проспекта, без перекрестка с улицей Цимбалина, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга. АО «МегаМейд» прокладывает там теплосеть.

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С 28 июля по 10 декабря ограничат движение по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Комиссара Смирнова до Выборгской улицы. По заказу комитета по благоустройству будут проведены работы по благоустройству Выборгского сада, и ограничения вводятся, чтобы разместить пешеходную галерею для работ.

А с 29 июля по 19 августа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для реконструкции теплосети перекроет движение по Балканской улице на участке от улицы Олеко Дундича до Будапештской улицы, включая перекресток с Купчинской улицей.

Также до 18 октября продолжит действовать ограничение движения на проспекте Ветеранов на участке от улицы Козлова до улицы Лёни Голикова. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокладывает водопровод.