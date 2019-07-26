Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +29
$ 63.13р
70.31р
14:26 26.07.2019
Расширенный поиск

Финляндия
26.07.2019 11:59
Печать

Выходные в Финляндии 27-28 июля: Дни моря, «Похищение из сераля» и сотни гостеприимных саун

Эти выходные в Финляндии будут жаркими: +30 градусов, День сауны, морской фестиваль для всей семьи в Котке с чемпионатом по прыжкам клоунов в воду, а в Хельсинки - игры, фольклор и эротика.

Выходные в Финляндии 27-28 июля: Дни моря, «Похищение из сераля» и сотни гостеприимных саун

Sarkisalo, Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается от +27 до +30 градусов Цельсия, без осадков. На юге страны столбик термометра поднимется до отметки +33. В воскресенье станет прохладнее на пару градусов, в восточных регионах возможны дожди с грозами.

27 июня по всей Финляндии отметят День сауны. Найти парную на свой вкус, открытую в этот день для посетителей, можно на онлайн-карте. В этот раз к проекту присоединились сауны Пограничной охраны в Кухмо, Куусамо и Суомуссалми, автобус-сауна в Савонлинне, сауна в вагоне поезда и на паромах, в отелях и на пляжах.

Julia Kivaela / Visit Finland
Julia Kivaela / Visit Finland

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

С 26 по 28 июля Хельсинки принимает мероприятие Ropecon, посвященное разнообразным играм. В этом году его темой станут мифы, легенды и фольклор. В Выставочном центре соберутся любители карточных, настольных и ролевых игр. Посетителей ждут турниры, конкурс костюмов и даже лекция об эротике в мифологии. Билет обойдется в 45 евро.

Реклама

В столичном музее современного искусства Киасма в эти выходные завершается выставка финской художницы Ииу Сусирая Dry Joy («Суховатая радость»). В её работах за последние десять лет можно найти и юмор, и провокацию, и автопортрет с сиденьем для унитаза.

Сейчас в Kiasma

В Котке в этот уик-энд устраивают традиционные Дни моря. Билет для взрослых обойдется в 10 евро, детям – бесплатно. В пятницу в рамках Дней моря состоится чемпионат Финляндии по бегу задом наперед, а в 18:00 в порту Сапокка начнется парад яхт. В субботу пройдут соревнования килевых яхт и скоростных катеров и чемпионат по прыжкам клоунов в воду. Во время Дней моря в порту Кантасатама можно посетить пограничное судно Tursas, корабль-маяк, музейный буксир и старинный торговый барк.

Jari Pitkakangas, Meripaivat
Jari Pitkakangas, Meripaivat

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Там же проходит и выставка деревянных лодок: возле Центра деревянного судостроения можно будет увидеть около 150 экспонатов.

В Савонлинне продолжается оперный фестиваль. В пятницу и субботу в старинной крепости Олавинлинна представят «Похищение из сераля» Моцарта. Этот образец жанра зингшпиль, предшественника комической оперы и водевиля, был создан по заказу императора Иосифа II.

В Кухмо в эти выходные завершается фестиваль камерной музыки. В субботу в Центре искусств состоится музыкальный вечер «14 сезонов», а в церкви Кухмо устроят концерт органной музыки. Билеты стоят 26 евро.

В городе Коувола проходит Ярмарка жилья (Asuntomesut). Бывший русский гарнизон превратился в дизайнерский квартал, в котором можно увидеть, что значит для финна уютный и комфортный дом. Заглянуть в гости обойдется в 26 евро.

Провести жаркие выходные в Финляндии можно и у воды – см. топ-5 лучших пляжей Суоми по версии «Фонтанки».

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
26.07.2019 12:44

Строители ЖК «Солнечный город» получили награды за профессионализм

Вчера, 25 июля, в петербургском Дворце труда награждали лучших специалистов строительных профессий, организаций и руководителей строительных компаний Санкт-Петербурга. Мероприятие организовало «Национальное объединение строителей» при поддержке правительства города.
ГК «Полис Групп»
26.07.2019 12:29

ГК «Полис Групп» вывела на рынок больший объем предложения в 2019 году

По итогам первого полугодия 2019 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов в продажу вышло 2,1 млн кв. м жилой недвижимости, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит КоммерсантЪ со ссылкой на исследование Knight Frank St. Petersburg.
«Аквилон Инвест»
26.07.2019 11:58

«Аквилон Инвест» открывает новый офис продаж в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» объявил о переезде петербургского отдела продаж в новый офис. С 28 июля специалисты отдела продаж начнут работать по адресу Московский проспект, 73, корпус 6, в одной минуте ходьбы от станции метро «Фрунзенская».
фото предоставлено компанией Globaldrive
26.07.2019 11:45

Globaldrive активно поддержал фестиваль Фонтанка-SUP

Одним из партнеров фестиваля Фонтанка-SUP стал Интернет-магазин водной техники Globaldrive, он предоставил 15 сап-досок для команды "Фонтанки.ру" и сдавал сап-доски в аренду желающим принять участие в фестивале.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
25.07.2019 18:00

Лето на «Царскосельских холмах»

Жители новых малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе получат свою порцию солнца и витаминов.
ГК «Полис Групп»
25.07.2019 17:10

Приглашаем на экскурсию 27 июля по объектам ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» приглашает на экскурсию по строящимся объектам. Если вы находитесь в активном поиске квартиры, но еще не определились с вариантом, то предстоящая экскурсия пройдет 27 июля 2019 г. по маршруту: ЖК «ПаркЛэнд», «Полис на Неве», «Полис на Московской».
Setl Group
25.07.2019 14:20

«Петербургская Недвижимость» предлагает новую яркую меблировку для квартиры

Компания обновила совместное предложение с «Первой мебельной фабрикой»: теперь покупатели меблировки «Оптима» могут выбрать яркое цветовое решение фасадов на свой вкус. Стоимость комплекта осталась прежней: от 150 тысяч рублей для квартиры-студии.
Setl City
25.07.2019 11:19

Setl Group построил 6 очередь ЖК «Солнечный город»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию 6 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город». Покупатели квартир будут жить в благоустроенном квартале с уже открытыми детскими садами, собственной школой и зеленым парком, созданным специально для жилого комплекса.
ПСК
25.07.2019 10:40

Стартовали продажи нового проекта ПСК «Новый Невский»

Стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Невский». Он возводится в 50 шагах от Невского проспекта, по адресу ул. Тележная, 32. Стоимость квадратного метра - от 150 тыс. руб.
ГК «Полис Групп»
25.07.2019 09:59

Акция: «Паркинг за полцены!» в ЖК «Полис на Московской»

Только в июле при покупке 2-х или 3-х комнатной квартиры в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» паркинг за полцены.
Setl Group
24.07.2019 13:15

АКРА присвоило облигациям Setl Group кредитный рейтинг А-(RU)

Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций (RU000A100MG6) холдинга Setl Group кредитный рейтинг А-(RU). В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг эмиссии, присвоенный облигационным выпускам российских компаний в секторе «Строительство и недвижимость».
ГК «Полис Групп»
24.07.2019 11:58

Скидки до 100 000 руб. на квартиры в ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» запустила новую акцию*.