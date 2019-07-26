Выходные в Финляндии 27-28 июля: Дни моря, «Похищение из сераля» и сотни гостеприимных саун

Эти выходные в Финляндии будут жаркими: +30 градусов, День сауны, морской фестиваль для всей семьи в Котке с чемпионатом по прыжкам клоунов в воду, а в Хельсинки - игры, фольклор и эротика.

Sarkisalo, Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается от +27 до +30 градусов Цельсия, без осадков. На юге страны столбик термометра поднимется до отметки +33. В воскресенье станет прохладнее на пару градусов, в восточных регионах возможны дожди с грозами.

27 июня по всей Финляндии отметят День сауны. Найти парную на свой вкус, открытую в этот день для посетителей, можно на онлайн-карте. В этот раз к проекту присоединились сауны Пограничной охраны в Кухмо, Куусамо и Суомуссалми, автобус-сауна в Савонлинне, сауна в вагоне поезда и на паромах, в отелях и на пляжах.

С 26 по 28 июля Хельсинки принимает мероприятие Ropecon, посвященное разнообразным играм. В этом году его темой станут мифы, легенды и фольклор. В Выставочном центре соберутся любители карточных, настольных и ролевых игр. Посетителей ждут турниры, конкурс костюмов и даже лекция об эротике в мифологии. Билет обойдется в 45 евро.

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В столичном музее современного искусства Киасма в эти выходные завершается выставка финской художницы Ииу Сусирая Dry Joy («Суховатая радость»). В её работах за последние десять лет можно найти и юмор, и провокацию, и автопортрет с сиденьем для унитаза.

В Котке в этот уик-энд устраивают традиционные Дни моря. Билет для взрослых обойдется в 10 евро, детям – бесплатно. В пятницу в рамках Дней моря состоится чемпионат Финляндии по бегу задом наперед, а в 18:00 в порту Сапокка начнется парад яхт. В субботу пройдут соревнования килевых яхт и скоростных катеров и чемпионат по прыжкам клоунов в воду. Во время Дней моря в порту Кантасатама можно посетить пограничное судно Tursas, корабль-маяк, музейный буксир и старинный торговый барк.

Там же проходит и выставка деревянных лодок: возле Центра деревянного судостроения можно будет увидеть около 150 экспонатов.

В Савонлинне продолжается оперный фестиваль. В пятницу и субботу в старинной крепости Олавинлинна представят «Похищение из сераля» Моцарта. Этот образец жанра зингшпиль, предшественника комической оперы и водевиля, был создан по заказу императора Иосифа II.

В Кухмо в эти выходные завершается фестиваль камерной музыки. В субботу в Центре искусств состоится музыкальный вечер «14 сезонов», а в церкви Кухмо устроят концерт органной музыки. Билеты стоят 26 евро.

В городе Коувола проходит Ярмарка жилья (Asuntomesut). Бывший русский гарнизон превратился в дизайнерский квартал, в котором можно увидеть, что значит для финна уютный и комфортный дом. Заглянуть в гости обойдется в 26 евро.

Провести жаркие выходные в Финляндии можно и у воды – см. топ-5 лучших пляжей Суоми по версии «Фонтанки».

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»