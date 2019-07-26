«Льет месяц уже, фантастика». Рогозин заявил, что дожди мешают строить космодром Восточный. Синоптики грозят «катастрофическим паводком»

Строительство второй очереди космодрома Восточный сталкивается с трудностями из-за непогоды. Как пишет РИА Новости, об этом 26 июля заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сейчас строители заняты созданием стартового комплекса ракеты «Ангара», уточнил Рогозин. «Беда, конечно, одна большая: льет месяц уже, фантастика», – подчеркнул глава Роскосмоса. Он напомнил, что согласно статистике на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году. «Я не понимаю, как эта статистика делалась, может, климат поменялся. Заливает котлованы», – пожаловался Рогозин.

При этом он уверяет, что строительство все равно укладывается в сроки. Все работы должны быть закончены в 2022 году, первый пуск «Ангары» назначен на 2023-й.

Отметим, облегчения ситуации синоптики не прогнозируют — новый ливневый циклон накроет Приамурье уже на следующей неделе. За последний месяц в Амурской области подтопило более 100 домов и почти 1 тысячу участков. Эвакуировать из затопленных районов пришлось всего более трехсот человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Причем, как пишет РИА Новости, в МЧС считают, что может повториться «катастрофический паводок» шестилетней давности. «От этого никто не застрахован. Пока события разворачиваются, как в 2013 году», – заявили в ведомстве. Напомним, шесть лет назад в зону подтопления на Амуре попали более 190 тысяч человек.