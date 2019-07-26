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26.07.2019 11:10
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Дважды отец, любитель «Бутырки». Кого подозревают в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой

«Фонтанка» выяснила, кто на сегодняшний день является главным подозреваемым в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Женщина погибла от восьми ножевых ранений во дворе своего дома на Пулковской улице.  

По данным издания, 25 июля был задержан 37-летний гражданин Киргизии Даврон Мухамедов. В Петербург, по утверждению полиции, он приехал в октябре 2018 года, чтобы устроиться на работу. Жил на улице Тельмана без регистрации. В соцсети «Одноклассники» у мужчины созданы три аккаунта, которые, впрочем, давно не обновлялись. Из информации, содержащейся на страницах, можно сделать вывод, что семья Даврона может жить в городе Карасу, что расположен в Узбекистане в непосредственной близости от киргизского Кара-Суу. В аккаунте опубликованы фото двух девочек дошкольного возраста, которые могут приходиться подозреваемому дочерьми. Среди музыкальных предпочтений — группа «Бутырка». 

Несмотря на то, что Даврон якобы приехал в Петербург лишь год назад, «Фонтанка» нашла информацию, которая указывает на более ранние следы его жизни в городе на Неве. Так, в 2014 году ему выписали протокол о нарушении правил въезда в РФ или пребывания на территории страны. Но, так как полиция составила его с нарушениями, Московский районный суд отказался рассматривать вопрос о выдворении. 

СК вчера писал о мужчине как о ранее осуждавшемся. 

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По данным правоохранительных органов, 37-летний Даврон не только убил Елену Григорьеву ночью 21 июля, будучи пьяным. Он также якобы ограбил 26-летнего петербуржца без определённого места жительства днём 20 июля.  Бездомный лишился 160 рублей и пачки сигарет. Заявление от пострадавшего легло на стол в день задержания подозреваемого. Поэтому было возбуждено уголовное дело еще и об ограблении. 

Напомним, о задержании предполагаемого убийцы стало известно 25 июля. Следователи считают, что убитая Даврона знала и вместе с ним выпивала. По версии СК, ссора в процессе посиделок и закончилась поножовщиной — Григорьева получила не менее 8 ударов в спину и голову.

Справка:

Тело женщины было найдено в кустах спустя примерно 12 часов после убийства неподалеку от ее дома. Друзья активистки о ее смерти узнали из прессы. Фамилия Григорьевой при этом фигурировала в списке движения «Пила», которое угрожало сексуальным меньшинствам, к коим причисляла себя убитая. Ее соратники после совершения преступления выступали на улицах с одиночными пикетами и обращались в Следственный комитет: они уверены, что смерть оппозиционерки связана с ее деятельностью. Григорьева выступала не только в защиту ЛГБТ, но и дальнобойщиков, политзаключенных, сестер Хачатурян и множества других людей и социальных групп.

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