Дважды отец, любитель «Бутырки». Кого подозревают в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой

«Фонтанка» выяснила, кто на сегодняшний день является главным подозреваемым в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Женщина погибла от восьми ножевых ранений во дворе своего дома на Пулковской улице.

По данным издания, 25 июля был задержан 37-летний гражданин Киргизии Даврон Мухамедов. В Петербург, по утверждению полиции, он приехал в октябре 2018 года, чтобы устроиться на работу. Жил на улице Тельмана без регистрации. В соцсети «Одноклассники» у мужчины созданы три аккаунта, которые, впрочем, давно не обновлялись. Из информации, содержащейся на страницах, можно сделать вывод, что семья Даврона может жить в городе Карасу, что расположен в Узбекистане в непосредственной близости от киргизского Кара-Суу. В аккаунте опубликованы фото двух девочек дошкольного возраста, которые могут приходиться подозреваемому дочерьми. Среди музыкальных предпочтений — группа «Бутырка».

Несмотря на то, что Даврон якобы приехал в Петербург лишь год назад, «Фонтанка» нашла информацию, которая указывает на более ранние следы его жизни в городе на Неве. Так, в 2014 году ему выписали протокол о нарушении правил въезда в РФ или пребывания на территории страны. Но, так как полиция составила его с нарушениями, Московский районный суд отказался рассматривать вопрос о выдворении.

СК вчера писал о мужчине как о ранее осуждавшемся.

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По данным правоохранительных органов, 37-летний Даврон не только убил Елену Григорьеву ночью 21 июля, будучи пьяным. Он также якобы ограбил 26-летнего петербуржца без определённого места жительства днём 20 июля. Бездомный лишился 160 рублей и пачки сигарет. Заявление от пострадавшего легло на стол в день задержания подозреваемого. Поэтому было возбуждено уголовное дело еще и об ограблении.

Напомним, о задержании предполагаемого убийцы стало известно 25 июля. Следователи считают, что убитая Даврона знала и вместе с ним выпивала. По версии СК, ссора в процессе посиделок и закончилась поножовщиной — Григорьева получила не менее 8 ударов в спину и голову.