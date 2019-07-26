Партия Зеленского с большим отрывом победила на украинских выборах. «Голос» музыканта Вакарчука пробился в Раду

Украинский ЦИК обработал 100% голосов. Политическая сила нынешнего президента Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду набрала более 40%, заняв большинство мест в парламенте.

«Слуга народа» получил 43,16% голосов, а идущая второй «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука довольствуется 13,05%. Об этом 26 июля свидетельствуют данные онлайн-табло украинского ЦИК.

Таким образом соратники Зеленского будут занимать 254 места из 450 в новом парламенте, что является большинством. У «Оппозиционной платформы» — 43 портфеля.

Третье и четвертое место с небольшим отрывом между собой разделили «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%) и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,1%). Партия Тимошенко ранее отставала, по данным некоторых опросов и после обработки 50% голосов. Кроме того, политическая сила Порошенко стала победителем на участках за пределами республики с 29,55%, обогнав даже «Слугу народа» с 28,13%.

В Раду прошла также созданная рок-музыкантом Святославом Вакарчуком партия «Голос», преодолев 5-процентный барьер.