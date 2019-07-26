Как не платить ипотеку и остаться с квартирой: главное о каникулах для должников
Ипотечные каникулы с 31 июля в России ипотечники, которые заболели, родили детей или существенно просели по доходам, смогут потребовать себе полугодовые каникулы. То есть не платить по долгу за квартиру или делать это в меньшем объеме, без рисков для кредитной истории и крыши над головой. «Фонтанка» рассказывает о нюансах.
- Кто имеет право на «ипотечные каникулы»?
- Что за «сложная жизненная ситуация»?
- По каким причинам нельзя уйти на каникулы?
- А если у меня ипотека на офис?
- Какие документы могут понадобиться?
- Можно уйти на каникулы даже сразу после получения ипотеки?
- Как оформить каникулы?
- Банк может отказать?
- Кто решает платить меньше или вообще освободить от платежей?
- Что будет после окончания каникул?
- Можно закончить каникулы раньше времени?
- Сколько раз можно уходить на каникулы?
- Каникулы испортят кредитную историю?
1 Кто имеет право на «ипотечные каникулы»?
Воспользоваться каникулами может заемщик, у которого сумма ипотечного кредита не превышает 15 млн рублей. Он никогда ранее не менял условия текущего кредита, а квартира, которая оформлена в ипотеку, – его единственное жилье (сойдет доля и ДДУ). А главное, что у него возникла трудная жизненная ситуация, которую он может подтвердить документально.
2 Что за «сложная жизненная ситуация»?
«Трудной жизненной ситуацией» считаются проблемы, связанные с работой, здоровьем и делами семьи. Например, снижение доходов на 30% или полная потеря работы. В первом случае придется доказать, что за ипотеку каждый месяц приходится отдавать больше половины всех доходов, а во втором – встать на учет в службу занятости.
Люди, ставшие нетрудоспособными на срок более двух месяцев по причине болезни или ухода за ребенком, получившие инвалидность I или II группы, также имеют право на отсрочку платежей, если предоставят справки. Родители или опекуны детей, у которых после появления иждивенцев доходы упали на 20%, а платеж по кредиту превышает 40% семейного бюджета, также могут рассчитывать на каникулы.
3 По каким причинам нельзя уйти на каникулы?
Право на каникулы НЕ дают развод, болезнь ребенка, отпуск, проблемы в бизнесе, смерть близкого родственника, депрессия и все остальные причины.
4 А если у меня ипотека на офис?
Каникулы работают только с жильем, купленным с личными целями, так что если вы таким образом приобрели офис или магазин, то условия программы не действуют. То же самое относится к автокредитам, займам до зарплаты и тому подобным долгам — по ним придется платить.
5 Какие документы могут понадобиться?
В зависимости от вышеперечисленных ситуаций надо готовить выписку из регистра безработных, справку об инвалидности, листок нетрудоспособности, 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы, свидетельство о рождении ребенка или акт о назначении опекунства.
6 Можно уйти на каникулы даже сразу после получения ипотеки?
В любой момент действия ипотечного договора — в законе не указано, что должно пройти минимум пять дней или 10 лет.
7 Как оформить каникулы?
Нужно подать заявление в банк. По закону срок, в который банк рассмотрит ваше обращение, не превышает пяти дней.
8 Банк может отказать?
Обращение по поводу ипотечных каникул в законе называется требованием, а не просьбой, на которую банк может согласиться или нет. Заемщик ставит его перед фактом. Так что если все условия соблюдены, то отказать не имеет права.
9 Кто решает платить меньше или вообще освободить от платежей?
Решает сам заемщик. Он либо указывает в заявлении, что вообще ничего не платит, или пишет сумму, которую способен отдавать. Начало льготного периода определяет сам человек, указывая его в своем заявлении. Если не указать эту дату и срок, то каникулы начнут действовать с момента направления требований банку и на максимальный срок — 6 месяцев.
10 Что будет после окончания каникул?
Ипотеку придется платить по первоначальным условиям договора. А в конце — внести средства, которые скостили на каникулах, – долг не списывается, по нему просто дают отсрочку.
11 Можно закончить каникулы раньше времени?
В любой момент. Для этого надо будет прийти в банк, написать заявление и заплатить ту часть кредита, выплата которой была отсрочена из-за каникул.
12 Сколько раз можно уходить на каникулы?
Один раз на одну ипотеку. Оформить каникулы на вторую теоретически возможно, правда, придется избавиться от первой квартиры — в законе прописано, что жилье, за которое вы выплачиваете кредит, должно быть единственным.
13 Каникулы испортят кредитную историю?
Нет. Закон обязывает не включать ипотечные каникулы в кредитный рейтинг. Так что если все оформлено верно, то просрочки платежей по ипотеке не случится, банк не потребует досрочного погашения, а квартиру не заберут в счет долга.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»