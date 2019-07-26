Как не платить ипотеку и остаться с квартирой: главное о каникулах для должников

2 Что за «сложная жизненная ситуация»?

«Трудной жизненной ситуацией» считаются проблемы, связанные с работой, здоровьем и делами семьи. Например, снижение доходов на 30% или полная потеря работы. В первом случае придется доказать, что за ипотеку каждый месяц приходится отдавать больше половины всех доходов, а во втором – встать на учет в службу занятости.

Люди, ставшие нетрудоспособными на срок более двух месяцев по причине болезни или ухода за ребенком, получившие инвалидность I или II группы, также имеют право на отсрочку платежей, если предоставят справки. Родители или опекуны детей, у которых после появления иждивенцев доходы упали на 20%, а платеж по кредиту превышает 40% семейного бюджета, также могут рассчитывать на каникулы.