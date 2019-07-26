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Финансы

Как не платить ипотеку и остаться с квартирой: главное о каникулах для должников

Как не платить ипотеку и остаться с квартирой: главное о каникулах для должников
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/архив

Ипотечные каникулы с 31 июля в России ипотечники, которые заболели, родили детей или существенно просели по доходам, смогут потребовать себе полугодовые каникулы. То есть не платить по долгу за квартиру или делать это в меньшем объеме, без рисков для кредитной истории и крыши над головой. «Фонтанка» рассказывает о нюансах.

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26.07.2019 18:00
Как не платить ипотеку и остаться с квартирой: главное о каникулах для должников
  1. Кто имеет право на «ипотечные каникулы»?
  2. Что за «сложная жизненная ситуация»?
  3. По каким причинам нельзя уйти на каникулы?
  4. А если у меня ипотека на офис?
  5. Какие документы могут понадобиться?
  6. Можно уйти на каникулы даже сразу после получения ипотеки?
  7. Как оформить каникулы?
  8. Банк может отказать?
  9. Кто решает платить меньше или вообще освободить от платежей?
  10. Что будет после окончания каникул?
  11. Можно закончить каникулы раньше времени?  
  12. Сколько раз можно уходить на каникулы?
  13. Каникулы испортят кредитную историю?

1 Кто имеет право на «ипотечные каникулы»?

Воспользоваться каникулами может заемщик, у которого сумма ипотечного кредита не превышает 15 млн рублей. Он никогда ранее не менял условия текущего кредита, а квартира, которая оформлена в ипотеку, – его единственное жилье (сойдет доля и ДДУ). А главное, что у него возникла трудная жизненная ситуация, которую он может подтвердить документально.

2 Что за «сложная жизненная ситуация»?

«Трудной жизненной ситуацией» считаются проблемы, связанные с работой, здоровьем и делами семьи. Например, снижение доходов на 30% или полная потеря работы. В первом случае придется доказать, что за ипотеку каждый месяц приходится отдавать больше половины всех доходов, а во втором – встать на учет в службу занятости.

Люди, ставшие нетрудоспособными на срок более двух месяцев по причине болезни или ухода за ребенком, получившие инвалидность I или II группы, также имеют право на отсрочку платежей, если предоставят справки. Родители или опекуны детей, у которых после появления иждивенцев доходы упали на 20%, а платеж по кредиту превышает 40% семейного бюджета, также могут рассчитывать на каникулы. 

3 По каким причинам нельзя уйти на каникулы?

Право на каникулы НЕ дают развод, болезнь ребенка, отпуск, проблемы в бизнесе, смерть близкого родственника, депрессия и все остальные причины. 

4 А если у меня ипотека на офис?

Каникулы работают только с жильем, купленным с личными целями, так что если вы таким образом приобрели офис или магазин, то условия программы не действуют. То же самое относится к автокредитам, займам до зарплаты и тому подобным долгам — по ним придется платить. 

5 Какие документы могут понадобиться?

В зависимости от вышеперечисленных ситуаций надо готовить выписку из регистра безработных, справку об инвалидности, листок нетрудоспособности, 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы, свидетельство о рождении ребенка или акт о назначении опекунства.

6 Можно уйти на каникулы даже сразу после получения ипотеки?

В любой момент действия ипотечного договора — в законе не указано, что должно пройти минимум пять дней или 10 лет.

7 Как оформить каникулы?

Нужно подать заявление в банк. По закону срок, в который банк рассмотрит ваше обращение, не превышает пяти дней.

8 Банк может отказать?

Обращение по поводу ипотечных каникул в законе называется требованием, а не просьбой, на которую банк может согласиться или нет. Заемщик ставит его перед фактом. Так что если все условия соблюдены, то отказать не имеет права. 

9 Кто решает платить меньше или вообще освободить от платежей?

Решает сам заемщик. Он либо указывает в заявлении, что вообще ничего не платит, или пишет сумму, которую способен отдавать. Начало льготного периода определяет сам человек, указывая его в своем заявлении. Если не указать эту дату и срок, то каникулы начнут действовать с момента направления требований банку и на максимальный срок — 6 месяцев.

10 Что будет после окончания каникул?

Ипотеку придется платить по первоначальным условиям договора. А в конце — внести средства, которые скостили на каникулах, – долг не списывается, по нему просто дают отсрочку.

11 Можно закончить каникулы раньше времени?  

В любой момент. Для этого надо будет прийти в банк, написать заявление и заплатить ту часть кредита, выплата которой была отсрочена из-за каникул.

12 Сколько раз можно уходить на каникулы?

Один раз на одну ипотеку. Оформить каникулы на вторую теоретически возможно, правда, придется избавиться от первой квартиры — в законе прописано, что жилье, за которое вы выплачиваете кредит, должно быть единственным.

13 Каникулы испортят кредитную историю?

Нет. Закон обязывает не включать ипотечные каникулы в кредитный рейтинг. Так что если все оформлено верно, то просрочки платежей по ипотеке не случится, банк не потребует досрочного погашения, а квартиру не заберут в счет долга.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»