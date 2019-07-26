Страховая Компания ГАЙДЕ - страховщик фестиваля «Фонтанка SUP»

Фото: Юрий Смирнов

В IV Международном фестивале SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», который состоялся 20 июля 2019 года, компания СК «Гайде» во второй раз выступила официальным Страховщиком фестиваля, обеспечивая страховую защиту всем участникам мероприятия.

Флаги и узнаваемые sup-борды привлекали внимание к активному партнеру, а костюмированная и дарящая позитив команда СК «Гайде» дошла до финиша в полном составе, не потеряв ни одного бойца, гондольера, коржика и даже единорожка. Дистанция в 9 000 метров по красивейшим местам Петербурга вместе с карнавалом была покорена!

Фестиваль подарил море позитивных эмоций как участникам, которых по данным организаторов насчитали более 1000 человек, так и горожанам и гостям города, общая численность которых не поддается точному подсчету, но по неофициальной информации — цифра перевалила далеко за десятки тысяч человек.

Фотозона компании СК «Гайде» также пользовалась большой популярностью среди посетителей и участников фестиваля и соответствовала Serf/ Sup’ОВСКОМУ духу фестиваля – Пикап Chevrolet Series 3100 1947 года выпуска, пальмы, флаги, воздушные шары, sup-борд в кузове и даже практически живой — надувной розовый фламинго.

Фото: Каравашкин Павел

Компания СК «Гайде» благодарит всех участников, организаторов, спонсоров, болельщиков, зрителей, всех, кто пришел поддержать нас и фестиваль! В особенности хочется отметить главных идеологов фестиваля – городской новостной портал «Фонтанка.ру».

Петербургская Страховая Компания ГАЙДЕ рада поддерживать «Фонтанку.ру» в таком знаковом и дарящем позитивные эмоции фестивале как «Фонтанка-SUP»

СК «ГАЙДЕ» – официальный страховой партнер фестиваля «Фонтанка?SUP»- 2019.

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