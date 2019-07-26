Перекрывать М-10 у Красного Бора будут только по ночам, день оставят водителям

Московское шоссе в Тосненском районе Ленобласти будут ограничивать для дорожных работ только ночью. В дневное время трассу сужать не собираются.

Ранее сообщалось, что с 29 июля по 3 августа на участке федеральной трассы М-10 «Россия» в районе поселка Красный Бор в связи с дорожными работами будут поочередно перекрывать по полосе в каждую сторону, сузив проезжую часть вдвое.

Как уточнили 26 июля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники будут работать на трассе исключительно в ночное время, а с 7:00 до 23:00 движение транспорта по участку будет полностью открыто по четырем полосам.

Ограничения введут на 664-м километре трассы. Там будут обустраивать верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона в рамках капремонта водопропускной трубы.