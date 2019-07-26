На Васильевском ищут дворника-развратника. Он показал лишнее ребенку

Дворника-развратника ищет полиция Васильевского острова Петербурга. На растлителя малолетних в правоохранительные органы пожаловались взрослые.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в половине седьмого вечера 25 июля в 16 отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее внук-второклассник стал жертвой развратника: дворника по имени Николай. Нескромный мужчина подстерег отпрыска дважды: две недели назад и вчера днем — во дворе дома по Тучкову переулку.

Николая разыскивают.