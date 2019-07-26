Globaldrive активно поддержал фестиваль Фонтанка-SUP

фото предоставлено компанией Globaldrive

Одним из партнеров фестиваля Фонтанка-SUP стал Интернет-магазин водной техники Globaldrive, он предоставил 15 сап-досок для команды "Фонтанки.ру" и сдавал сап-доски в аренду желающим принять участие в фестивале.

Среди предоставляемых досок были премиальные паддлборды от южнокорейского бренда SUP Stormline, высокое качество достигнуто изготовлением на готовой сборочной линии специализированного завода.

При производстве серий SUP-досок фирмы Stormline используются современные высокотехнологичные южнокорейские составляющие Woonpong Drop Stitch и немецкие материалы Heytex High Density Drop Stitch, облегчающие вес самой доски без ущерба для жесткости за счет увеличенного количества вертикальных нитей в основе.

Компания Globaldrive вышла на рынок Санкт-Петербурга в прошлом году. И уже на этом фестивале Фонтанка-SUP паддлбордов Stormline было 10% от общего количества. Вы спросите, почему же SUP-доски Stormline тaк быстро завоевали популярность на российском рынке SUP-бординга? Всё очень просто – по соотношению к цене они дают высокое качество, максимальную комплектацию и доступность в выборе доски Вашей мечты.

Покупайте SUP-доски Stormline у официального дистрибьютора в России – компании Globaldrive – и заранее готовьтесь к 5-му юбилейному Фестивалю "Фонтанка-SUP" в 2020 году.