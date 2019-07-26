Американский «Атлантический совет» признали нежелательным в РФ из-за угрозы безопасности. В центре разочарованы решением

Неправительственная организация Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») попала в список нежелательных на территории России. Соответствующие решение озвучила Генеральная прокуратура.

«Деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – говорится 26 июля в заявлении на сайте Генпрокуратуры РФ, однако основания для такого шага не называются.

В центре, который до 2017-го возглавлял американский посол в РФ Джон Хантсман, заявили, что разочарованы решением. «Мы гордимся давней традицией Совета работать с россиянами и с Россией и разочарованы тем, что российские власти объявили об этом шаге», – цитирует заявление организации Reuters.

«Атлантический совет» – это основанный в 1961 году аналитический центр при Организации Североатлантического договора. Со времени организация стала местом неформальных встреч для бизнесменов и политиков. В частности, последние заседания были посвящены санкционному давлению на Россию.