На московский избирком натравили Роспотребнадзор после заявления о клопах в диване. Вместе с паразитами с него стряхнули Соболь

В столичной избирательной комиссии объяснили эффектное освобождение здания от юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Любовь Соболь по случайности оккупировала диван, из которого собирались изгонять паразитов. Вынос заражённой мебели на улицу попал на видео.

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю», – цитирует РИА Новости объяснение члена комиссии Дмитрия Реута 26 июля.

соболь вынесли из мосгоризбиркома прямо на диване

(диван потом забрали) pic.twitter.com/GQFp5kXiIa — маша борзунова (@mborzunova) 25 июля 2019 г.

Реут отметил, что Мосгоризбирком собирается обратиться в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе ИК.

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Глава же правозащитной организации «Агора» Павел Чиков больше обеспокоен не работой комиссии, а безопасностью посетителей.

«Сейчас городская избирательная комиссия принимает большое количество посетителей, распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью», – заявляет Чиков, отмечая, что уже обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести медосмотр всех сотрудников Мосгоризбиркома, включая охранников и Дмитрия Реута.

Накануне Мосгоризбирком рассмотрел жалобу Соболь на отказ в регистрации на выбору в городскую думу и рекомендовал оставить его в силе. Юрист ФБК решила остаться в здании голодать, добиваясь встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Местом дислокации выбрала кожаный диван в коридоре, на котором позже и покинула здание силами трёх охранников. По словам Соболь, на допрос в СК её уже вызвали.