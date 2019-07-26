МИД РФ обвинил США в «дискриминационной политике» после проблем с визой у теннисистки Кузнецовой. Она снялась с турнира в Америке

Российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с тем, что у спортсменки Светланы Кузнецовой возникли проблемы с документами перед турниром в Америке.

«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», – сообщила российская дипмиссия 26 июля на своей странице на Facebook.

По словам дипломатов, Кузнецова стала «жертвой «затянувшихся административных процедур».

Накануне российская теннисистка заявила о снятии с турнира Citi Open, который стартует на выходных в столице Америки. Кузнецова ранее говорила, что ждет получения визы с февраля. Также не понятно, сможет ли россиянка принять участие в августовском турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате США.