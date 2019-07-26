В Астрахани задержали экс-председателя областного правительства и и. о. министра финансов региона

Правоохранительные органы задержали экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и. о. министра финансов региона Виталия Шведова утром 26 июля.

«Султанов и Шведов задержаны», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник и добавляет, что в региональном минфине проходят обыски. На данный момент не сообщается, по какой статье возбуждены уголовные дела и в чем подозревают чиновников.

Издание «Астраханские новости» пишет, что Расул Султанов был назначен главой облкабмина весной 2017 года; покинул этот пост в июне текущего года. Во власть Султанов пришёл в 2007 году, возглавив «Астраханьавтодорремстрой», а спустя год занял должность замглавы облкабмина по инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Бывший налоговик Виталий Шведов в 2006 году получил должность замминистра финансов области; возглавил министерство финансов в 2010 году. 10 июня 2019 года был назначен и.о. главы облкабмина, уступив 15 июля это кресло Александру Шарыкину.