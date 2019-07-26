Жаркая пятница. Петербургу обещают +30

Последняя июльская пятница обещает стать в Петербурге самым теплым днем месяца. Жару и солнце на два дня принес антициклон.

«В наступившую пятницу в атмосфере над Санкт-Петербургом будет усиливать свои позиции гребень антициклона, – пишет утром 26 июля в Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. – Надвигаясь с северо-запада, он примется рассеивать облака и полностью прекратит дожди. В такой ситуации пятница может стать одним из самых теплых дней июля».

Прогнозируемая температура воздуха +28…+30°. Ветер восточный 3-8 м/с.

Завтра, по прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, будет так же тепло и сухо. А вот в прогнозе на воскресенье уже значатся небольшое понижение температуры и дождь. С этого начнется «сентябрь», который наступит на большей территории европейской части России.