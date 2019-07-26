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26.07.2019 09:54
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В Хабаровском крае закрыли нелегальный палаточный лагерь «Спецназ. Дети», в котором избили ребенка. СК возбудил уголовное дело

Нелегальный палаточный лагерь «Спецназ. Дети» закрыли в поселке Мирный под Хабаровском во время проверки всех детских лагерей в регионе после пожара на базе отдыха «Холдоми». Приехавшие в Мирный ревизоры выяснили, что в лагере избили мальчика 11 лет.

Мать пострадавшего мальчика 26 июля рассказала ИА «Хабаровский край сегодня», что она получила сообщение от администрации лагеря с просьбой забрать сына. Руководство объяснило это тем, что после пожара в «Холдоми» закрывают все палаточные лагеря. Когда она приехала, то увидела, что мальчик избит. 

Ребенка госпитализировали, ему диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника и ребер, у него также ушиблена голова. По словам матери, вожатых в лагере не было, с детьми жил действующий сотрудник полиции из Мирного. Он преподавал подросткам боевые искусства, а они отрабатывали приемы между собой. В какой-то момент забава переросла в настоящую драку.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мальчика госпитализировали.

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Прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков в комментарии РИА Новости сообщил, что лагерь для проведения детско-юношеских спортивных сборов организовала компания «Фрегат ДВ». Смена началась 20 июля и должна была продлиться 14 дней. На смены более 7 дней в палаточных лагерях необходимо получать разрешительную документацию, из чего следует, что лагерь открыли самовольно.

«Управление Роспотребнадзора края отказало руководству "Фрегата" в согласовании открытия лагеря, но лагерь все равно открыли. По фактам выявленных нарушений прокуратура района подготовила иск в суд о приостановлении деятельности "Фрегат ДВ", кроме того с привлечением органов системы профилактики дети переданы родителям. Детей там сейчас нет», – сказал Ханюков и добавил, что прокуратура проверит, нет ли в действиях руководства признаков преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Справка:

Пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в 2:31 по местному времени. В это время в туркомплексе «Холдоми» находились 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6. По уточненным данным Минздрава, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погибли четверо детей. Региональный Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, задержаны трое. После трагедии детский омбудсмен Анна  Кузнецова заявила о необходимости проверки детских лагерей по всей стране. Власти края объявили траур.

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