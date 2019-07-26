Иран испытал баллистическую ракету. «Шахаб-3» пролетела почти тысячу километров

Иран успешно провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела более 965 км с юга страны до района, находящегося недалеко от Тегерана.

«Мы знаем о сообщениях о снаряде, запущенном из Ирана, и в настоящее время не имеем никаких дальнейших комментариев», — рассказал телеканалу Fox News высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Fox News добавляет, что производились испытания ракеты «Шахаб-3».

Корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр также сообщила об испытательном запуске ракеты. Американский чиновник рассказал журналистке, что «Шахаб-3» не представляла угрозы для судоходства и американских военных баз. По данным разведки, испытания являются частью работы Ирана над улучшением дальности и точности ракеты, пишет РБК.

В декабре 2018 года издание Die Welt со ссылкой на данные европейских спецслужб сообщало, что Иран расширяет ракетную программу. По оценке разведведомств, в прошлом году Тегеран удвоил число испытаний. Источники добавили изданию, что проводились как минимум три запуска ракеты «Шахаб-3», чей радиус действия затрагивает юго-восточные страны Евросоюза.