ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка и назначил временную администрацию

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «РАМ Банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора 26 июля.

Причиной такого решения в ЦБ назвали нарушение федеральных законов со стороны кредитной организации и угрозу интересов вкладчиков.

В пресс-службе регулятора отметили, что кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, которые выдавались узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. В связи с этим на балансе кредитной организации образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.

Помимо этого было выявлено низкое качество значительной части предоставленных банком кредитов, а поданная им отчетность подтвердила основания для осуществления мер по предупреждению банкротства

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«Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — говорится в сообщении.

В РАМ Банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк по величине активов занимал 296 место в банковской системе России. Является участником системы страхования вкладов.