Южная Корея заявила, что запущенные КНДР ракеты похожи на российские «Искандеры» и выполняют аналогичные маневры

Министерство обороны Южной Кореи указало на сходство запущенных Северной Кореей тактических управляемых ракет с российскими «Искандерами».

«В отличие от общей параболической траектории, «Искандер» выполняет подтягивающий маневр в фазе погружения, а то, что Северная Корея запустила вчера, показало аналогичную картину», — цитирует 26 июля военных РБК со ссылкой на Yonhap.

В Минобороны Южной Кореи также добавили, что получили новые данные о дальности полета, но не стали вдаваться в детали. Изначально сообщалось, что ракеты пролетели 430 км и 690 км.

Сеул сообщил о запуске ракет утром 25 июля. По данным Южной Кореи, полигон расположен в окрестностях северокорейского города Вонсан, а расстояние полета ракет говорило о том, что они схожи с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае.

КНДР, комментируя запуск, заявила, что он был ответом на «двулчиное поведение соседа. В Пхеньяне указали на то, что Сеул демонстрирует на весь мир «рукопожатия», а за спиной размещает на полуострове современное вооружение и проводит военные учения.