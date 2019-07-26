Кипы документов «мёртвых» фирм, копии паспортов и гора печатей. Петербуржцы нашли интересную свалку на Дальневосточном

Кипы копий паспортов, ИНН и других документов нашли на стихийной свалке в Невском районе Петербурга. Сообщение о находке опубликовано в соцсетях в ночь на 26 июля.

Вместе с различной документацией на месте лежали россыпи печатей и штампов юрлиц, которые объединяет лишь одно – в 2019 году все они прекратили своё существование. Как объяснил петербуржец, обнаруживший разбросанные бумаги с персональными данными, свалка находится на пустыре недалеко от дома №12/2 на Дальневосточном проспекте.

На видео, снятом на свалке, автор демонстрирует названия организаций, чьи штампы разбросаны на земле. Среди них есть ООО «ПаркСтрой», которое, по данным СПАРК, было исключено из ЕГРЮЛ в июне 2019 года, так как прекратило своё существование. На кадры попали документы ещё двух «мёртвых» обществ – «Садко» и «Дельта СТ», а также отчётность ликвидированного ООО «Кварта». Кстати, среди бумаг были найдены ксерокопия паспорта учредителя и руководителя последней организации – Оксаны Тетиевской. Нашему корреспонденту, который до нее дозвонился, бизнесвумен сообщила, что не знает, кто может стоять за выбросом копий документов, но предполагает, что это могла быть какая-то структура, например, налоговая. По её словам, бумаги не могли оказаться на свалке после уборки бизнес-центра, так как офис «Кварты» располагался в снесённом в 2011 году кинотеатре «Невский» на улице Народной. Однако, по данным того же сервиса СПАРК, «Кварта» перед закрытием работала на Заневском проспекте.

Реклама



Администрация Невского района Петербурга не знала о документах на свалке и даже о самой свалке в районе Дальневосточного проспекта. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу. Полиция тем временем начала свою проверку, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовиков в известность поставил бдительный гражданин.