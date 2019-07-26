В Красном Селе байкер врезался в «невидимый» дорожный знак и погиб

Мотоциклист погиб в Красносельском районе Петербурга в ночь на 26 июля. Он не заметил временный дорожный знак, который, как предполагают автомобилисты, был установлен некорректно.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, трагедия произошла у дома №77 по проспекту Ленина в Красном Селе. 28-летний мужчина на байке врезался в стойку дорожного знака и вылетел на встречную полосу. От полученных травм он скончался на месте.

Пользователи соцсетей отмечают: знак на бетонном блоке был установлен параллельно дороге, из-за чего и стал «невидимым». Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП. На кадрах видно, что мотоциклист едет по правилам, и его скорость нельзя назвать большой.