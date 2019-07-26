«Вели себя корректно. Говорили исключительно на русском языке». Механик задержанного российского танкера рассказал про обыск

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал, как себя вели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне. Комментарий он дал после прилета в московский аэропорт Домодедово 26 июля.

По словам Карпова, силовики вели себя корректно, не грубили, не применяли силу в отношении экпиажа, а также говорили исключительно на русском языке. «Украинской речи даже не слышно было», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий. Кроме того, он отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал.

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — сказал Карпов.

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Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

После обысков на судне и допроса экипажа всех моряков отпустили. СБУ в действиях экипажа судна не обнаружила оснований для задержания. С территории Украины моряки отправились в Молдавию, а оттуда в Россию. При этом сам танкер был признан украинской стороной вещественным доказательством и остается задержанным.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.