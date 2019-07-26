СМИ: В России могут подорожать кондитерские изделия из-за повышения НДС на пальмовое масло

Кондитерские изделия могут подорожать в ближайшие полгода из-за повышения НДС на пальмовое масло. Об этом сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

«В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5–7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги», — цитирует Петрову 26 июля РБК со ссылкой на «Известия».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова рассказала изданию, что стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания пальмового масла. Она отметила, что в кондитерских изделиях используются производимые из него другие жиры, в частности маргарин и спреды.

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС на пальмовое масло с 10 до 20%. Помимо этого документ включает снижение налога на продажу фруктов и ягод до 10%.

В 2018 году в Россию импортировали 550 тыс. т пальмового масла. Этот показатель превысил данные за 2017 год на 20%.