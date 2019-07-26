Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала, что ее выпустили из отделения полиции. При этом она не знает, по какому поводу ее задержали. Об этом 26 июля она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

По словам Соболь, когда она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля. «Непонятно, что мне инкриминируют ни по данному задержанию в ОВД, ни по данному, видимо, уголовному делу», — написала Соболь.

Ранее Соболь прибыла в здание Мосгоризбиркома, где решила продолжить голодовку, начатую 13 июля. Она потребовала встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой после того, как ей отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Она отказалась покидать здание и села на диван. В результате юриста ФБК вынесли на нем на улицу, после чего сотрудники полиции задержали ее и доставили в ОВД Тверского района, пишет РБК.

Соболь также сообщала, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет. По ее словам, он может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

14 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Тогда задержали 25 участников акции, в том числе Соболь. Впоследствии в столице прошел согласованный митинг, собравший, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч человек.