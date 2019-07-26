В Грузии арестовали певицу и экс-министра обороны

МВД Грузии арестовали певицу Тику Джамбурию и бывшего министра обороны, лидера новой партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает Sputnik-georgia.

По полученный информации, Окруашвили обвиняют в организации, собственном участии и руководстве штурма здания парламента на акции протеста в Тбилиси, прошедшей 20 и 21 июня.

Сообщается, что Джамбурию арестовали за словесную перепалку с полицейскими, которое произошло из-за нарушения певицей правил парковки.