Происшествия
В Грузии арестовали певицу и экс-министра обороны
МВД Грузии арестовали певицу Тику Джамбурию и бывшего министра обороны, лидера новой партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает Sputnik-georgia.
По полученный информации, Окруашвили обвиняют в организации, собственном участии и руководстве штурма здания парламента на акции протеста в Тбилиси, прошедшей 20 и 21 июня.
Сообщается, что Джамбурию арестовали за словесную перепалку с полицейскими, которое произошло из-за нарушения певицей правил парковки.
Справка:
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия 20 июня. Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием отправить Габунию в отставку.