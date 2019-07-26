Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева

Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прибыл в аэропорт молдавской столицы, откуда вылетит в Москву, передает РИА Новости.

Моряки проходят регистрацию на рейс, который вылетит в 01.30 и приземлится в аэропорту "Домодедово".

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.