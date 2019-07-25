Американские самолеты провели разведку у Крыма

ри американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего был замечен у черноморского побережья России. Полет проходил на высоте более девяти километров, скорость передвижения составила 869 километров час.

17:35 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США??(VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), с бортовым номером 169002, взлетевший с авиабазы Сигонелла??, приступил к патрулированию вдоль Российского?? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/EhHvEB655D — PlaneRadar (@ua4wiy_) 25 июля 2019 г.

В 11:30 по московскому времени с авиабазы в Италии также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 мск летательный аппарат закончил миссию и отправился на аэродром базирования.

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Кроме того, в 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с полигона Сигонелла, после чего приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря. В 17:43 мск судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 километров. самолет курсировал в указанном районе более трех часов. Одновременно с ним стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, осуществил круговой облет Калининградской области.

Тем временем, самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение шести часов выполнял задание у западных границ России. Британский разведчик совершил пролеты вдоль границ Калининградской области в небе над Польшей, Балтикой и в воздушном пространстве Литвы. При этом, находясь в небе Литвы и Польши, он также выполнил серию пролетов вдоль северо-западных и западных границ Белоруссии.